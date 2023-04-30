فاجنر الروسية: القضاء على مجموعة أوكرانية حاولت وضع حاويات كيميائية في أرتيوموفسك

أعلنت قوات "فاجنر" الروسية، القضاء على مجموعة من القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك، حاولت وضع حاويات فيها مادة كيميائية مجهولة.

وأشارت القوات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، إلى أنه في غرب باخموت "أرتيوموفسك"، حاول متخصصون من الأعداء يرتدون أزياء الحماية الكيميائية الكاملة وأقنعة الغاز وضع حاويات تحتوي على كيماويات مجهولة أمام خط الجبهة، مبينة أنه تم القضاء على هذه المجموعة بالكامل.

جدير بالذكر أن مدينة أرتيوموفسك تقع شمالي مدينة جورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

وكان مؤسس قوات "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، قد ذكر سابقا أنه يقترب من السيطرة على حوالي 90% من أراضي المدينة أرتيوموفسك.