رئيس «الوجه القبلي» للكهرباء: التكنولوجيا المستخدمة فى إقامة محطة جنوب حلوان الأفضل عالميًا

أعلن المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء عن فوز محطة توليد كهرباء جنوب حلوان العملاقة قدرة 1950 ميجا وات بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي من بين 12 مشروعًا تنمويًاعربيًا تنافس على الجائزة التي أعلن عنها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لأول مرة باعتبارها أفضل مشروع تنموي عربي يتم تمويله كليًا أو جزئيًا من جانب إحدى مؤسسات التمويل الأعضاء في مجموعة التسويق العربية.

وتسلم رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء الجائزة بالرباط أمس على هامش الاجتماع السنوى المشترك للهيئات المالية العربية والذى يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار الشخصيات المصرية والعلابية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأن كافة المشروعات الممصرية ذات بعد اقتصادى واجتماعى كبير ويتم إقامتها وفقا للجدوى الاقتصادية والفنية وفقا لاعلى معايير التقيم المطبقة فى العالم.

وأوضح رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء بأن محطة جنوب حلوان بدأت التشغيل التجاري لأولى وحداتها في 2019 وتم تمويل المشروع من مجموعة من جهات التمويل الخارجية منها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 55 مليون دينار كويتي وقد قام صندوق الأوبك للتنميه الدولية إحدى الجهات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية باعتباره إحدى جهات المساهمة في تمويل محطة جنوب حلوان بترشيح المحطة لنيل الجائزة وتلقى الصندوق العربي 12 طلبا ترشيحيًا من ست مؤسسات تمويل أخرى أعضاء في مجموعة التنسيق العربية وقامت لجنة التحكيم المستقلة من خارج الصندوق العربي بتقييم تلك المشاريع وقررت أن مشروع محطة توليد جنوب حلوان هو الأفضل وتم الإعلان عن فوز محطة جنوب حلوان بالجائزة.

وأشار «مختار» إلى أن تشغيل محطة جنوب حلوان بالكامل رفع مساهمات شركة الوجة القبلى فى إنتاج الكهرباء لرقم قياسى غير مسبوق وأن المحطة البالغ استثماراتها حوالى 12 مليار جنيه تم تنفيذها بنظام تعدد العمليات وعددها 19 عملية لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الشركات الوطنية، مشيرًا إلى استمرار العمل فى برنامج خفض معدلات استهلاك الوقود على مستوى محطات التوليد والذى حقق نتائجًا غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين مما أدى إلى انخفاض الوقود المطلوب لإنتاج الكيلووات ساعة من 205 إلى 186 جرام مما يوفر ملايين الدولارات للاقتصاد القومى وذلك بفضل زيادة الاعتماد على الغاز والدورة المركبة ووحدات التوليد الحديثة.

أوضح رئيس الشركة أنه تم تخصيص مليار و600 مليون جنيه لاستكمال محطات توليد الكهرباء بجنوب الوادى والحفاظ على كفاءة وحدات التوليد العاملة والوصول الى معدلات خفض للوقود المستهلك إنتاج الكيلووات ساعة إلى 186.5 جرام وزيادة إتاحة وحدات التوليد الى 92 % بما يفوق المعدلات العالمية والحفاظ على كفاءة المحطات وتوفير الغاز وترشيد استهلاكه بمحطات التوليد ونتائج تطبيق برامج الترشيد لتوفير الغاز الطبيعى خلال الموازنة الجديدة للعام المالى 2023 / 2024 تتضمن تخصيص 450 مليون جنية لمحطة غرب أسيوط المركبة لمنظومة معالجة تحلية المياه بالمحطة و- 329 مليون جنية لاستكمال مشروع الوحدة الثالثة بالوليدية 827 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد شاملة قطع الغيار المطلوبة لمحطة غرب أسيوط والإحلال والتجديد لبعض المنظومات لمحطات الكريمات المركبة والبخارية ومحطة أسيوط الوليدية وتطوير نظم المعلومات

وأكد «مختار» أن قطاع الكهرباء يقوم حاليا بتنفيذ مشروعات استثمارية لدعم شبكة كهرباء جنوب الوادى باستثمارات مليار و600 مليون جنية لمشروعات إنتاج الكهرباء التقليدية والحفاظ على المحطات القائمة التابعة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء خلال العام المالى القادم والتى تبلغ إجمالي إنتاجها حاليا 7 آلاف و454 ميجاوات بعد دخول محطة الوليدية الخدمة تنتج 23 مليون كيلووات سنويا بزيادة حوالى 5 % عن العام الماضى وقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية بأكثر من الضعف خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث كانت قدرات التوليد 3 آلاف و730 ميجاوات مؤكدا دخول محطة توليد أسيوط الجديدة الخدمة ووضع وحدات المحطة على الشبكة القومية لاضافة 650 ميجاوات من المحطة بغرب أسيوط التى تم استكمال تجارب تشغيلها بنجاح لدعم الشبكة وزيادة الاحتياطى الأمن بها فى اطار الاعداد لتحويل الشبكة المصرية لمركز محورى لشبكات الربط الكهربائي الاقليمى والدولى

قال رئيس شركة الوجة القبلى لإنتاج الكهرباء أنه تم استكمال محطة الوليدية وأن التكنولوجيا المستخدمة فى أقامة المحطة الأفضل عالميًا ولا ينتج عنها أية انبعاثات أو تلوث للمياه وأن مياه الصرف الناتجة عنها تحسن من مواصفات المياه التى تلقى فيها نظرًا لدرجة النقاء والنظافة بها وذلك وفقًا لتقارير وزارة الري التى راجعت نتائج التحاليل التى أجرتها اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والبيئة والري لعينات المياه ومنحت المحطة تصريحا بذلك.