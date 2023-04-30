الجيش السوداني: لجنة أمنية من ولاية غرب دارفور نجحت في الحد من التوتر القبلي بالولاية

أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية، حيث استمر إجلاء الرعايا عن طريق الخرطوم وبورتسودان، مع النجاح في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات.

وفي بيان له، أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في حسابه على "فيسيوك": "نجحت جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية بالولاية، مع استمرار المتمردين في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان".



واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).