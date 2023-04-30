الغزاوي: خبرات كولر ولاعبي الأهلي حسمت التأهل على حساب الرجاء

علق محمد الغزاوي، رئيس بعثة النادي الأهلي في المغرب، عن تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي.

وقال الغزاوي في تصريحات تليفزيونية: كل لاعبي الأهلي يمتلكون خبرات كبيرة ساعدتهم على التعامل مع المباراة بشكل جيد، وكولر أدار المباراة بالشكل المطلوب ووصلنا للهدف الذي نحتاجه.

وأضاف رئيس بعثة الأهلي أن كولر قدم مباراة تكتيكية بشكل كبير للغاية وخرج بالهدف المطلوب، اللاعبون نفذوا التعليمات المطلوبة منهم وحققنا الهدف، والفريق سيعود إلى القاهرة أولًا قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو بالإمارات، على ملعب محمد بن زايد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي، بعدما فاز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0، وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي، بهدفين دون رد للمارد الأحمر، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي دون أهداف.

وضرب الأهلي موعدًا مع الترجي التونسي الذي تأهل على حساب شبيبة القبائل الجزائري.