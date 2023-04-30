أول تعليق من كولر بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي.



وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: سعداء جدا بالتأهل وكانت مباراة صعبة كما توقعناها.



وأضاف كولر، أن الشوط الأول لم نكن جيدين لعدم وجود ثقة للاعبين في نقل الكرة والتحرك بالكرة والاستحواذ رغم ان الرجاء كان يضغط بقوة علينا.



وتابع: في نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ضدنا ركلة جزاء وحسن الحظ أهدرها لاعب الرجاء المغربي.



وأضاف مارسيل كولر أنه في الشوط الثاني كنا أهدأ وأفضل وسيطرنا على الكرة ومع نهاية المباراة صنعنا فرصا للتهديف وكنا نحتاج للتركيز في نهاية المباراة من أجل التسجيل.



وشدد مدرب الأهلي أن فريق الرجاء نجح في الضغط علينا بشكل قوي وشراسة وكان ذلك سببا في عدم تقديم دور هجومي في بداية المباراة وكنا نفقد الكرة بسهولة.