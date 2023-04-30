وزير الخارجية التونسي يلتقي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية

التقى وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، بالعاصمة التونسية أمس السبت ، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، سالم حامدي.

واستعرُضت خلال اللقاء أهم محاور الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2023 ـ 2030، فيما يتعلق بالموارد المائية والأمن الغذائي والطاقة والصحة والبيئة والصناعة والتعدين، إضافة لبحث خطة عمل الهيئة في الفترة القادمة، ودورها المهم في توظيف الطاقة النووية لأغراض سلمية خدمة للتنمية في المنطقة العربية والتي تهدف إلى إيجاد الحلول المستدامة لإنتاج الطاقة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات في هذا المجال الحيوي، لا سيما في الدول النامية والأقل نموا.