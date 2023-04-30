وزيرة البيئة التونسية تثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتجاوز الصعوبات البيئية

ثمنت ليلى الشيخاوى المهداوى وزيرة البيئة التونسية، الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتجاوز جميع الصعوبات البيئية وخاصة المتعلقة باستنزاف الموارد الطبيعية وتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية بالخصوص والتنوع البيولوجي بصفة عامة، مما يستوجب العمل على الحفاظ على التوازن البيئي وتحسين نوعية التربة وضمان السيادة الغذائية.

جاء ذلك خلال جلسة العمل المشتركة التي عقدتها وزيرة البيئة، مع عبدالمنعم بلعاتي وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري والتي تمحورت حول الشح المائي الذي تعيشه تونس جراء التغيرات المناخية ومختلف المقترحات والإجراءات الواجب اتخاذها بصفة استثنائية لمجابهته، إضافة إلى مشاريع الديوان الوطنى للتطهير في علاقة بالمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة وميادين استغلالها، إضافة إلى التسميد البيولوجي وتطوير نوعية الأراضي الزراعية.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة ضرورة العمل المشترك من أجل تجاوز العراقيل ووضع خطط عمل استشرافية للتأقلم مع الشح المائى التى تعانيه البلاد واستعراض مختلف الحلول الممكن استغلالها على غرار استعمال مياه الامطار، تحلية المياه واستغلال المياه المعالجة.