ضبط شخصين غسـلا 45 مليون جنيه في مجال سرقة المواد البترولية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لنقل المواد البترولية "له معلومات جنائية" ونجله "شريك بذات الشركة" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء، ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات).

كما قاما إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (45 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.