برشلونة يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في شباك ريال بيتيس بالدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ريال بيتيس، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل أهداف البلوجرانا كل من أندرياس كريستينسن في الدقيقة 14 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 36 ورافينيا في الدقيقة 42.

وبهذا الفوز، حافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد ليقترب خطوة جديدة في حلم تحقيق لقب الدوري، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 49 نقطة ليحل في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز ريال مدريد على ضيفه ألميريا بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأحرز رباعية النادي الملكي كل من كريم بنزيما، الذي أحرز هاتريك في الدقائق 5 و17 و42 من ركلة جزاء، فيما سجل ألميريا هدفا في الدقيقة 45+1 بقدم لازارو.

وفي الشوط الثاني، أحرز رودريجو الهدف الرابع للملكي في الدقيقة 47، وقلص لوكاس روبرتون النتيجة بهدف في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 68 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر برصيد 76 نقطة، فيما تجمد رصيد ألميريا عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.