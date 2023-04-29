نيكول سابا تشعل ختام حفلات عيد الفطر فى الإسكندرية

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما فى ختام سهرة عيد الفطر التى أقيمت بمحافظة الإسكندرية بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

بدأ الحفل قويا بصعود نيكول على خشبة المسرح مرددة لأغنية "سمك القرش" حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات لإعجاب والتي لم تنقطع طوال الحفل.

واشعلت الحفل بوصلة إستعراضية مميزة من أغانيها المميزة منها "براحتي " ،" سمك القرش"،"التوتو ني"، "قررت "،" صورة سيلفي" و" الجو حلو" بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل" ،" للسيندريللا" و " حرمت احبك" لوردة ،"سهر الليالي" لفيروز و "بنت السلطان".

وتخلل الحفل صعود طفلة من معجبات نيكول سابا لتشاركها الغناء والاستعراض على حشبة المسرح بطريقة خطفت أنظار الجمهور واحتضنتها نيكول لتفاعلها معها وتقليدها لها.

وحرصت نيكول فى ختام فقرتها على تهنئة الجميع بعيد الفطر ووجهت كلمة شكر لكل من ساهم في نجاح الحفل.

على جانب آخر انتهت نيكول سابا من تصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "فيلينج كوول" او "Feeling cool" ببيروت مع المخرج ايلي فهد، وهي باللهجة المصرية، ذات طابع صيفي تناسب موسم صيف 2023 والأغنية من كلمات مصطفى حسن ولحن مصطفى العسال وتوزيع أماديو.