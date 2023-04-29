نهى عابدين عن مسلسل "تحت الوصاية": جه على الوجع

قالت الفنانة نهى عابدين، إن السبب الرئيسي لتأثر الناس بمسلسل "تحت الوصاية" :"الستات مظلومين في كتير من حقوقهم والمسلسل جه على الوجع".

أضافت خلال استضافتها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة "CBC": "عرفت إني على الطريق كممثلة لما اشتغلت في ونوس وحلاوة الدنيا، قبلها عملت أدوار صغيرة وبسيطة، لكن في الأدوار اللي عملتها في المسلسلين إني قدرت أخرج المساحة اللي عندي".

عن المسلسلات الـ 15 حلقة، قالت: "المقياس فيها هي استمرار الإيقاع من أول حلقة لآخر حلقة، هناك مسلسلات 30 حلقة وتشد الناس وفي مسلسلات 15 حلقة وما تشدش الناس والعكس".

حول تفكيرها في الإعتزال، كشفت: "أنا شخص حمول لكن جاء علي وقت مش قادرة اكمل وفكرت في الاعتزال، فالحياة كلها دوائر متصلة لابد كلها تكمل بعضها".