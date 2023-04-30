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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق محدود بمخزن تابع لمستشفى جامعة بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، مساء اليوم السبت، على حريق محدود اندلع بمخزن تابع لمستشفى جامعة بورسعيد الجاري تجهيزها.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق محدود بمخزن تابع لمستشفى جامعة بورسعيد الجاري تجهيزها  استعدادا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وبداخله معدات لشبكة الصرف الصحي المقرر تركيبها في المستشفى، فجري الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول خلال دقائق من البلاغ، والسيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقي منشآت المستشفى.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

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