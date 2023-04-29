لجنة لفحص السيارات المتسببة فى حادث كورنيش الوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع شخص وإصابة 11 آخرون في حادث تصادم عدة سيارات بكورنيش النيل دائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن المتوفى واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين وقررت تشكيل لجنة لفحص السيارات المتسببه فى الحادث.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ ومصابين بكورنيش النيل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام عدة سيارات نتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 11 آخرين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الوراق تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.