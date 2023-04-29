محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء لمحافظ المنوفية في وفاة نجل شقيقه

أدى، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ واجب العزاء للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بديوان عام محافظة المنوفية.

كما نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، المستشار علي أبو ليمون، وكيل النائب العام بنيابة دسوق الجزئية، والذي وافته المنية، أمس، لتعرضه لحادث أليم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما

يذكر أن المستشار علي محمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وافته المنية، أمس الجمعة، لتعرضه لحادث سير ، وشيع الآلاف جنازته بمسقط رأسه بقرية ميت شريف التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

FB_IMG_1682711876106