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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء لمحافظ المنوفية في وفاة نجل شقيقه

محافظ كفرالشيخ يقدم
محافظ كفرالشيخ يقدم العزاء في وفاة نجل شقيق محافظ المنوفية
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أدى، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ واجب العزاء للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بديوان عام محافظة المنوفية.
كما نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، المستشار علي أبو ليمون، وكيل النائب العام بنيابة دسوق الجزئية، والذي وافته المنية، أمس، لتعرضه لحادث أليم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما
يذكر أن المستشار علي محمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وافته المنية، أمس الجمعة، لتعرضه لحادث سير ، وشيع الآلاف جنازته بمسقط رأسه بقرية ميت شريف التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظة المنوفية محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في وفاة نجل شقيق محافظ المنوفية مصرع وكيل نيابة دسوق محافظة كفر الشيخ