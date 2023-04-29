اقرأ غدا في "البوابة".. تحذيرات دولية من كارثة إنسانية فى السودان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 30 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أينما تكونوا تحرسكم مصر.. من فزع الحرب فى الخرطوم لبر الأمان فى القاهرة.. حكايات يرويها العائدون من السودان

أوكرانيا جاهزة لهجومها المضاد بدون «أبرامز»

الجنسية أو الترحيل.. بوتين يهدد بطرد الأوكرانيين من المناطق التى ضمتها موسكو

تحذيرات دولية من كارثة إنسانية فى السودان

استمرار القتال رغم الهدنة.. واتهامات متبادلة بين الأطراف بشأن إطلاق النار على طائرة مدنية تركية

«شكرى:» مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثرا بالنزاع الجارى فى الخرطوم

«الأفرو سنتريك واليهود» يقودان حملة تزييف التاريخ.. سرقة وتشويه تاريخ وادى النيل.. مسلسل عالمى مستمر.. أبيض أم أسود؟ ماذا قالت الدراسات عن لون كليوباترا؟

الإثنين.. السيسي يشهد احتفال عيد العمال.. ويكرم قدامى العمل النقابى

غارة إسرائيلية بالصواريخ على حمص وسط سوريا