حبس المتهم بقتل صديقه بسلاح أبيض في المطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم، بحبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل صديقه بسلاح ابيض مطواة بسبب خلافات نشبت بينهما عقب وصلة هزار بدائرة القسم .كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت شهدت منطقة المطرية واقعة ماساوية عندما اقدم شاب علي قتل صديقة طعنا بسلاح ابيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما علي خلافات نتيجة وصلة هزار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من احدي المستشفيات باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر ، ولقي مصرعة علي أثرها ، وبالانتقال الي محل البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا بقيام المتهم باصابة الضحية بسلاح ابيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما نتيجة وصلة هزار ، ويعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم اقتياده الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.