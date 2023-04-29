الدوري الإسباني.. برشلونة يضرب ريال بيتيس بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على ضيفه ريال بيتيس، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز أهداف البلوجرانا كل من أندرياس كريستينسن في الدقيقة 14 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 36 ورافينيا في الدقيقة 42.

وبدأ برشلونة المباراة أمام ريال بيتيس بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرانكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - بيدري

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب مركز الوصافة، فيما يأتي ريال بيتيس سادسًا وفي رصيده 49 نقطة.

