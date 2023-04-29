السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بواحة الخارجة في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، على حريق في مزرعة نخيل بمدينة الخارجة

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل بمنطقة " عين الشيخ " بمدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق بمزرعة نخيل على مساحة نصف فدان بمنطقة " عين الشيخ" بمدينة الخارجة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق وجرت السيطرة عليه وإخماد ألسنة النيران دون خسائر بشرية أو مادية.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة سيارات فنطاس مياه لموقع الحريق للمساهمة في إخماد النيران وجاري حاليًا أعمال التبريد للحريق، فيما تحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.