«رجال سلة الأهلي» يفوز على أويلرز الأوغندي في بطولة الـ«bal»

حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على فريق أويلرز الأوغندي في ثاني مباريات الفريق ببطولة الدوري الإفريقي للأندية الـ«bal» بنتيجة 72-70، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وأقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ونجح لاعبو الأهلي في الظهور بشكل مميز، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 20-14، فيما واصل «رجال سلة الأهلي» التألق في الفترة الثانية قبل أن تنتهي بنتيجة 40-27.

وقدم لاعبو الفريق مباراة مميزة، حيث تعددت الثلاثيات في الفترة الثالثة قبل أن تنتهي بتقدم الأهلي بنتيجة 61-36، واستمرت الإثارة في الفترة الرابعة مع أداء مميز من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 72-70.

ونجح «رجال سلة الأهلي» في تحقيق الفوز في المباراة السابقة في البطولة الإفريقية للأندية الـ«bal» على فريق فيروفيارو الموزمبيقي، بنتيجة 92-74، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.