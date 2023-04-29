ريال مدريد يمطر شباك ألميريا برباعية في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا على ضيفه ألميريا برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

وأنهى الريال، الشوط الأول متقدمًا على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، الذي أحرز هاتريك في الدقائق 5 و17 و42 من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الضيوف في الدقيقة 45+1 بقدم لازارو، من صناعة لارجي رامازاني.

وفي الشوط الثاني، أحرز رودريجو الهدف الرابع للملكي في الدقيقة 47، وقلص لوكاس روبرتون النتيجة بهدف في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 68 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر برصيد 76 نقطة، فيما تجمد رصيد ألميريا عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.