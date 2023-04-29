انطلاق المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالة والجوالات ببيلا

انطلقت ، فعاليات المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالة و الجوالات ،بإدارة شباب بيلا، ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنسيق بين الإدارة العامة للشباب بالمديرية والإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ .

ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، دور الفرق الكشفية فى إثراء العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكداً أن الأنشطة الكشفية تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيمة التطوع والخدمة العامة وصقلا لمهارات القيادة والعمل بروح الفريق .

تضمن المهرجان إقامة معسكر كشفي وعدد من المسابقات "الدينية، الكشفية، العلمية، الثقافية الفنية، الرياضية، الطهي الخلوي، مشروع خدمة عامة للعشائر المشاركة" بحضور أعضاء الفرق الكشفية وأعضاء 13مركز شباب تابعين للإدارة وإنتهى المهرجان بتكريم أعضاء الفرق الكشفية، فاعليات المهرجان بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة وتنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا و عبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب منسقى النشاط الكشفي بالمديرية، المعسكر نظمه سمير خليفه القائد الكشفى مفوض تدريب الكشافة الجوية المصرية فرع كفر الشيخ والقائد محمود عجيز.

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