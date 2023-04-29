وزيرة الهجرة: شكلنا خلية "إدارة أزمة" مع بداية أحداث السودان

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، تم تشكيل خلية أزمة للتواصل بشأن إعادة الجالية المصرية في السودان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أنه تم تعديل نقاط التجمع وإجلاء المصريين للعودة للمصريين، يعود إلى الظروف الأمنية وهى التى تحكم الأمر، مبينة أنه يتم البحث فى أول الأمر عن الممرات الآمنة والاتفاق عليها لوصول المصريين لبلدهم.

وأشارت إلى أن الجالية المصرية في السودان تقدر بحوالي 10 آلاف نصفهم من الطلاب، موضحة أن وزارة الهجرة تدير العلمية من المقر الخاص بها فى الوزارة، وتتواصل مع السفارة والقنصلية المصرية، وأن الوزارة تستجيب لمن يرغب فى العودة لبلده مع الدعوة يوميًا لإجلائهم.