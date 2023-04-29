حجازي يجتمع بمدراء التعليم في شمال سيناء ويوجه بحزمة قرارات جديدة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال واللواء يسرى سالم عبدالله مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون هيئة الأبنية التعليمية، سيناء، اليوم اجتماعاً مع مديري العموم ومديري الادارات التعليمية ومديرو الادارات النوعية وموجهو العموم.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بزيارة المحافظة، مقدماً التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة ذكرى أعياد تحريرها، وعودتها لأحضان الوطن والذي يعد تتويجًا لتضحيات الشعب المصري وبطولات قواته المسلحة وشهدائه الأبرار للدفاع عن مقدرات الوطن وحماية أمنه القومي.

وفي بداية كلمته قدم الوزير لمحافظ ولشعب وأهل شمال سيناء بالعيد القومي الـ ٤١ للمحافظة ،

- كما أشاد الدكتور وزير التربية والتعليم بالجهود الكبيرة التي يقوم بها معالي اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للإرتقاء بمختلف الخدمات في المحافظة، مثمنا التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ،

- هذا وقد أشاد بالطفرة التى يشهدها التعليم بالمحافظة ،على الرغم من الظروف السابقة التى شهدتها المحافظة ومحاربة الإرهاب ،وإصرار معالي الوزير المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على الإستمرار قدماً في تقديم الخدمة التعليمية لطلاب المحافظة على مستوى مشرف ،

- كما أكد الدكتور رضا حجازي على الأهمية التي توليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواصلة جهود تنمية سيناء من خلال خطة متكاملة لبناء الإنسان المصري، في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دعم العملية التعليمية لأبناء شمال سيناء في المراحل التعليمية المختلفة، والإهتمام بالجودة التعليمية بمدارس المحافظة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.،

وقدم الشكر لمحافظ شمال سيناء ووكيل الوزارة ولجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بالمحافظة على جهدهم المبذول حتى تصل العملية التعليمية بالمحافظة لهذا المستوى المتميز ،

وأضاف بأن الطلاب في شمال سيناء من حقهم يأخذوا حقهم كاملاً وذلك تعويضاً عن الفترة الماضية ، وهذا إتجاه سيادي من الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف كذلك باهتمام الدولة بالطلاب ذوي الهمم ،كما وجه وزير التربية والتعليم بحزمة قرارات لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة تضمنت تشغيل مدرسة STEM لرعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين بالعريش وإنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين تضم 14 فصلًا والدفع بقوافل تعليمية للمحافظة لاستفادة الطلاب من المعلمين الأكفاء وإعداد عرض مسرحي على مستوى المديرية التعليمية بالمحافظة وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب الدراسي وإطلاق مبادرة "تمكين الطفل المصري" بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني واليونيسيف في أربع محافظات من بينهم شمال سيناء.

وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدعمه للتعليم بالمحافظة وحرصه على الحضور لأرض شمال سيناء لتقديم التهنئة لهم بالعيد القومي للمحافظة .