إحالة عصابة سرقة المساكن للمحاكمة بالساحل

أمرت جهات التحقيق بالساحل اليوم باحالة تشكيل عصابي الي المحاكمة الجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابيً وسرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية وإعترفوا، بإرتكابهم 8 جرائم سرقة للمساكن بأسلوب كسر الكالون.

وأوضح المتهمون أنهم يراقبون الشقق المستهدف سرقتها حتى يتأكدوا من غياب السكان ويقومون بتنفيذ جريمتهم .

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي تشكيل عصابي من عاطلين وعملائهم 3 أشخاص، تخصصوا في سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون بمنطقة الساحل.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب"كسر الكالون" ، وأنهم وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة .

كما تم بإرشادهم ضبط (الأدوات المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة – عملات أجنبية – مشغولات ذهبية – متعلقات شخصية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي). وأضافا بقيامهما بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها على شراء (2 شقة سكنية) وتوثيقهما بإسم زوجة أحد المتهمان ، وباستهداف الأخيرة أمكن ضبطها وبحوزتها (عقدين الشقتين المشار إليها) وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمين أيدتها وأقرت بعلمها بوقائع السرقة وبسؤال المتهمين عن باقى المسروقات المستولى عليها.

وأقرا بقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") ، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم كافة المسروقات، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين أيدوها ، وأضافوا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.