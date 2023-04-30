«خرائط جوجل» تكشف معسكرات رومانية أثرية في الصحراء العربية

تم استخدام "خرائط جوجل" لمساعدة علماء الآثار في اكتشاف ثلاثة مواقع لمعسكرات رومانية محصنة في شمال الجزيرة العربية. ويعود تاريخ هذه المعسكرات إلى عام 106 ميلادي، وذلك استنادًا إلى الخطوط العريضة المرئية في صور الأقمار الصناعية التي تم اكتشافها بواسطة باحثي جامعة أكسفورد.

وبحسب ما ذكرت شبكة سبوتنيك فيعتقد الباحثون أن المعسكرات كانت تستخدم أثناء احتلال معاد لمملكة الأنباط، حيث تسير في خط مستقيم باتجاه دومة الجندل في المملكة العربية السعودية، والتي كانت في السابق مستوطنة في شرق المملكة.

وقد أشار الدكتور مايكل فرادلي، الذي قاد البحث، إلى عدم وجود أدنى شك في استخدام هذه المعسكرات خلال الغزو قبل 1900 عام، وأضاف أنه من المؤكد بناؤها من الجيش الروماني، وذلك بناءً على تصميم المعسكرات النموذجي ذات المداخل المتقابلة على طول كل جانب، والتي تشبه شكل أوراق اللعب.

ولاحظ الباحثون أيضًا حفاظًا رائعًا على المعسكرات، على الرغم من أنه ربما تم استخدامها لبضعة أيام أو أسابيع فقط. ويتميز المعسكر الواقع في أقصى الغرب بكونه أكبر حجمًا بكثير من المعسكرين الآخرين في الشرق، ولا يزال الفريق غير متأكد من سبب هذا الاختلاف في الحجم، ويتوقعون أن القوة العسكرية ربما انقسمت إلى قسمين، وأحدها قضى في المعركة. ويعتقد علماء الآثار أن المعسكرات شُيدت على الأرجح كمحطات دفاعية مؤقتة أثناء تقدم الجيش الروماني في الحملة.