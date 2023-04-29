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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. تعادل بين روما وميلان في الوقت الضائع

مباراة ميلان وروما
مباراة ميلان وروما
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فرض فريق ميلان، مساء اليوم السبت، التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه روما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبيكو، في قمة الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليستمر اللقاء بهذه النتيجة حتى انتهاء دقائق الشوط الثاني، وحتى الوقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 90+3، افتتح تامي أبراهام التهديف لصالح الذئاب، ليرد عليه أليكسيس سالماكرز بهدف التعادل في الدقيقة 90+7 من صناعة رافائيل لياو، لتنتهي المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة، احتل ميلان المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع روما صاحب المركز الخامس. 

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