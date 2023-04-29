الدوري الإيطالي.. تعادل بين روما وميلان في الوقت الضائع

فرض فريق ميلان، مساء اليوم السبت، التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه روما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبيكو، في قمة الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليستمر اللقاء بهذه النتيجة حتى انتهاء دقائق الشوط الثاني، وحتى الوقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 90+3، افتتح تامي أبراهام التهديف لصالح الذئاب، ليرد عليه أليكسيس سالماكرز بهدف التعادل في الدقيقة 90+7 من صناعة رافائيل لياو، لتنتهي المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة، احتل ميلان المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع روما صاحب المركز الخامس.