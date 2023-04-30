ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 30 أبريل 2023

الطقس
الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للدفىء على السواحل الشمالية  وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب خبراء الأرصاد فمن المتوقع أن يشهد الطقس أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية  وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتصل نسبة الرطوبة إلى 70 على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتصل إلى 75 على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس المتوقعة حالة الطقس المتوقعة اليوم طقس اليوم الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم الارصاد