الدوري الإسباني.. كريستنسن يعود لتشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة، اليوم السبت، ريال بيتيس على ملعبه سبوتيفاي كامب نو، في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويدير اللقاء تحكيميًا كارلوس ديل سيرو.

وشهد تشكيل البلوجرانا، عودة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد فترة من الغياب للإصابة، كما يجلس الفرنسي عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء بعد فترة طويلة من الإصابة.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب مركز الوصافة، فيما يأتي ريال بيتيس سادسًا وفي رصيده 49 نقطة.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - بيدري

الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.