لبنى ونس تكشف كواليس شخصية فاطمة في "جعفر العمدة"

علقت الفنانة لبنى ونس، على مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، وأكدت أنها استعادت أداء شخصية "فاطمة" التي قدمتها بمسلسل "جعفر العمدة"، بعدما أرسلت لها إحدى صديقاتها تعليقًا حول مشهد ما بالمسلسل.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" حول التعاون مع الفنان محمد رمضان: "ميزة محمد رمضان هو استقباله للحديث ورغبته في التعلم، مردفة: “متواضع جوا الاستديو والتصوير، ودي أجمل حاجة فيه، في نجوم تشعر بالخوف عندما يكون أمامها ممثل قوي، لكن محمد رمضان لا يخشى ذلك، لأنه واثق في نفسه، واكدت أنه عندما يرى ممثل جيد أمامه يكون أول من يُشيد به".

عن أحد المشاهد التي جمعتهما في مسلسل “جعفر العمدة”، قالت: "لما خلصت المشهد، قالي عظيمة يا أمي.. ودي جملة حلوة قوي".