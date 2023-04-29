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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل مقتل شاب علي يد صديقه بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، المتهم بقتل صديقه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب وصلة  هزار، لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة ، وامرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب  تقرير الطب الشرعي.
كانت شهدت منطقة المطرية واقعة ماساوية عندما أقدم شاب علي قتل صديقة طعنا بسلاح أبيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما علي خلافات نتيجة وصلة هزار 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من احدي المستشفيات باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر ، ولقي مصرعة علي أثرها ، وبالانتقال الي محل البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا بقيام المتهم باصابة الضحية بسلاح ابيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما نتيجة وصلة هزار ، ويعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم اقتياده الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

أجهزة الأمن إجراءات أمنية مشددة اقدم شاب على قتل صديق بسلاح أبيض