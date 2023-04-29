تعليم الوادي: رحلة ترفيهية للطلاب الموهوبين المشاركين في الليلة المحمدية

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن تنظيم رحلة ترفيهية للطلاب الموهوبين المشاركين بإحياء الليلة المحمدية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية.

انطلقت الرحلة اليوم السبت، لمدينة الداخلة وتتضمن زيارة للأماكن السياحية والترفيهية، وذلك من منطلق الحرص على دعم جميع الأنشطة الطلابية وتقدير وتشجيع المواهب.

وأشار عطية إلى الليلة المحمدية التى جرى تنفيذها بحفل ختام الأنشطة الرمضانية لتعليم المحافظة وحفل المحافظة لتكريم حفظة القرآن الكريم وما شهدته من صدى متميز بجميع أرجاء المحافظة لإبداع الطلاب الموهوبين فى آدائها والظهور بالمظهر اللائق والمشرف، وبعث خالص أمنياته لجميع المشاركين فى الرحلة بقضاء اوقات سعيدة ممتعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ.