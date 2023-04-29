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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة البرلمان الأوروبي: دعمنا لأوكرانيا يزداد قوة.. ونشكرهم على "الإصلاحات"

روبرتا ميتسولا
روبرتا ميتسولا
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قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم السبت، إن "دعمنا لأوكرانيا يزداد قوة"، معربة عن شكرها لأوكرانيا على التزامها بـ"الإصلاحات".
وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن البرلمان الأوروبي والبرلمان الأوكراني عززا التعاون لضمان المستقبل الأوروبي لأوكرانيا، وفقا لما نشرته رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عبر تويتر.
وتابعت "دعمنا لأوكرانيا يزداد قوة. هذا الأسبوع، عزز البرلمان الأوروبي والبرلمان الأوكراني التعاون لضمان مستقبل أوكرانيا داخل الأسرة الأوروبي. نشكر الرئيس- الأوكراني- فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميهال، ورئيس مجلس النواب روسلان ستيفانتشوك على التزامهم بالإصلاح ".

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