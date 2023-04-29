الدوري الإيطالي.. تعادل سلبي بين روما وميلان في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة روما وميلان، التي تقام حاليًا على ملعب الأولمبيكو في قمة الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023.

واستحوذ لاعبو ميلان على الكرة دون جدوى بعد محاولات عديدة لهز الشباك، فيما أُجبر جوزيه مورينيو مدرب روما على إجراء تغيير اضطراري مبكر بخروج كومبولا، ونزول إدواردو بوف بدلًا منه.

ويحتل ميلان، المركز الرابع بجدولة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع روما صاحب المركز الخامس.

وكان تشكيل روما، كالتالي.

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - إبانيز - كومبولا

خط الوسط: سيلك - كريستانتي - ماتيتش - سبينازولا

وفي الهجوم: بيلوتي - أبراهام - بيليجريني.

بينما تشكيل ميلان، جاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - كيير - توموري - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش - تونالي - إسماعيل بن ناصر

وفي الهجوم: براهيم دياز - جيرو - لياو.