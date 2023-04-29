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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير  الجارية بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة وحالة النظافة العامة بالشوارع . 
كلف المحافظ رئيس حي العجوزة بنقل موقف سرفيس عشوائي بامتداد شارع النيل نطاق الكيت كات وإحكام السيطرة على المركبات بالتنسيق مع جهاز السرفيس لمنع اي ممارسات خاطئة. 
ووجه راشد رئيس حي جنوب برفع كفاءة حوائط نفق شارع النيل السياحي من طلاء وتجميل لتحسين الشكل الجمالي له بالتوزاي مع أعمال التطوير التي شهدها المحو المروري بالكامل . 
كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مناطق الكيت كات والنيل وشوارع الجامعة، ومراد والنهضة والبحر الأعظم مؤكدًا على هيئة النظافة باستمرار أعمال التجريد للطرق ورفع كفاءة المسطحات الخضراء التي تأثرت خلال فترة اجازة عيد الفطر. 
وتابع جهود حملات تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدي على الطريق العام حيث شن حي جنوب وبالتعاون مع شرطه المرافق حملات شملت شوارع سويلم وربيع الجيزي وخلف مستشفى أم المصريين لرفع إشغالات المحال على أرصفة المشاة، ونهر الطريق والباعة المفترشين للطريق العام وذلك استجابة لشكاوى المواطنين لتحسين الحركة المرورية حيث تم رفع أكثر من ٦٠٠ حالة إشغال متنوعه واستاندات معروضات ومدرجات ساهمت في فتح الطريق أمام حركة المواطنين. 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وذكي سلام رئيس حي جنوب.

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إحكام السيطرة استجابة لشكاوي المواطنين التعدي علي الطريق العام الحركة المرورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة