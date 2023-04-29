بالصور.. غادة عبدالرازق تشارك جمهورها رحلة سفاري مع زوجها

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور لها رفقة زوجها فى رحلة سفارى .

وتقضى الفنانة غادة عبدالرازق أجازه بعد إنتهاء الموسم الرمضانى والتى شاركت فيه بمسلسل "تلت التلاتة" .

تدور أحداث المسلسل حول ثلاث أشقاء توأم يعشن فى أماكن متفرقة، إحداهن متزوجه من رجل أعمال متعثر يضطر لكتابة أملاكه لزوجته حتى تستطيع أن تقترض من البنك، وبمجرد تنازله عن ممتلكاته لها تكتشف خيانته، وتتصاعد الأحداث بشكل درامى تشويقى.

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، محمد القس، مصطفى درويش، ليلى زاهر، صلاح عبدالله والإخراج حسن صالح.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق كانت قد أعلنت الإنفصال عن زوجها هيثم زنيتا الفترة الماضية، ولكن عادوا مره أخرى بعد خبر الإنفصال بعد انتهاء الخلافات .