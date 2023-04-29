الإيطالى غبريل روسيتى يفوز بذهبية الإسكيت بكأس العالم لرماية الخرطوش

انتهت منذ قليل منافسات الاسكيت ببطولة كأس العالم لرماية الخرطوش التى تقام على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

جاءت نتائج منافسات الاسكيت للرجال بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش فاز بالميدالية الذهبية الإيطالى غابرييل روسيتي وجاء الإيطالى أيضا إيليا سدروتشيولي فى المركز الثانى والميدالية الفضية وحقق الدنماركى جيسبر هانسن بالميدالية البرونزية.

قام بتتويج الرماه حازم حسني رئيس الاتحادين الافريقي والمصري للرماية وعماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية وميليس جارد المندوبة الفنية للاتحاد الدولي.

كانت اختتمت منافسات الاسكيت للسيدات وحققت اللاعبة تينغ جيانغ من الصين الميدالية الذهبية والمركز الاول وجاءت فى المركز الثاني للاعبة سيمونا سكوتشتي من إيطاليا بالميدالية الفضية والمركز الثاني بينما فازت الألمانية نادين مسيرشميدت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية

وشهدت المنافسات قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات خاصة وأن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.