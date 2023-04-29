مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار في تكساس.. والمشتبه به طليقًا

قال مسؤولون أمريكيون اليوم السبت إن خمسة أشخاص قتلوا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، خلال إطلاق نار في تكساس، ولا يزال المشتبه به طليقا.

ونقلت صحيفة ذا هيرالد الأمريكية عن جريج كابيرز شريف مقاطعة سان جاسينتو قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن المكتب تلقى مكالمة عن مضايقات في منزل في بلدة كليفلاند القريبة من هيوستن.

وتابع إن وحدات الدورية عثرت على عدة أشخاص مصابين بطلقات نارية، وقتل ما مجموعه خمسة في النهاية، موضحا أن أعمار الضحايا تتراوح من 8 إلى حوالي 40 سنة. وأشار إلى أنهم جميعا من هندوراس. وتوفى اربعة من الضحايا فى مكان الحادث فيما توفيت الفتاة البالغة من العمر 8 سنوات فى المستشفى.

وقال مكتب الشريف في منشور على فيسبوك إن ثلاثة مصابين آخرين نقلوا إلى المستشفى، لكن حالتهم غير معروفة. وقال المكتب إن شخصين آخرين تم فحصهم طبيا في مكان الحادث وعادوا إلى منازلهم.ولم يتم الكشف عن أسماء الضحايا حيث تخطر السلطات أقاربهم.

وقال كابيرز إن المسؤولين "يبحثون بنشاط" عن المشتبه به الذي وصفه بأنه رجل مكسيكي. قال إن السلطات لديها نسخة من بطاقة قنصلية الرجل لكنها لا تعتقد أنه موجود في المنطقة. وبحسب ما ورد كان المشتبه به مسلحًا ببندقية.وأضاف كابيرز أنه من المعروف أن المشتبه به أطلق النار من بندقية عيار 223 في الفناء الأمامي، كما يتضح من أغلفة القذائف التي تم العثور عليها.

وقال المكتب إنه تم إصدار مذكرة توقيف ضد المشتبه به.