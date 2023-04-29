روسيا: إجلاء 40 مواطنًا من السودان إلى السعودية

كشف يوسوب أباكاروف القنصل العام لروسيا في جدة، اليوم السبت، عن إجلاء ما يصل إلى 40 مواطن روسي من السودان إلى السعودية.

وقال أباكاروف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "وصلت عدة مجموعات من المواطنين الروس، على مسؤوليتهم الخاصة، من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان. وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم إلى جدة على متن السفن، وبلغ عددهم في المجموعه 40 روسيا، من ضمنهم عدة عائلات وموظفين بإحدى الشركات الروسية وعاملين في الأمم المتحدة".

وأضاف القنصل العام لروسيا في جدة أن نحو 2000 شخص يصلون بالعبارات أو على متن سفن حربية من السودان إلى السعودية، حيث تستمر المواجهات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يوميا.

وتابع أباكاروف: "حصل الجميع على تأشيرة سعودية مجانية، وإقامة مجانية في فندق لمدة يومين، بالإضافة إلى الطعام."