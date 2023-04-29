غياب إمام عاشور عن المشاركة مع ميتيلاند الدنماركي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي، غياب الدولي المصري إمام عاشور عن المشاركة في صفوفه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فيبورج.

وقال النادي الدنماركي في بيان عبر موقعه، أن الفحوصات أكدت أن عاشور لن يشارك مع الفريق بقية الموسم بعدما تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة فيبورج في كأس الدنمارك.

وأضاف ميتيلاند: سافر إمام عاشور الآن إلى مصر لتلقي العلاج وإعادة التأهيل، ونأسف بشدة لأن اللاعب لن يتمكن من لعب المزيد من المباريات هذا الموسم، وفي الوقت نفسه يشعر إمام عاشور بالاستياء ولا يريد إنهاء الموسم بهذه الطريقة.

انضم إمام عاشور إلى نادي ميتلاند في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة تقدر بحوالي 3.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، ليصبح ثاني مصري يرتدي قميص الفريق الدنماركي تاريخيا، بعد محمد زيدان، ويحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بـ 600 ألف يورو.