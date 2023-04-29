محافظ أسوان يستقبل وفد الأقباط الكاثوليك

أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى لقاء ودى وأخوى الأنبا عمانوئيل مطران أبراشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان يرافقه الأنبا أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد الكنسى المرافق لهم حيث قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة ، وهو ما نلمسه فى تبادل التهانى فى ظل الأعياد المتتالية الأخيرة بدءاً من عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك .

وشدد على أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

من جانبه حرص الأنبا عمانوئيل على إهداء نسخة من كتاب " وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك "، لافتاً إلى حرص الكنيسة الكاثوليكية وإستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود التنفيذية والشعبية التى تهدف إلى دفع عمليات التنمية بالمحافظة .

كما أشار مطران إبراشية طيبة إلى أن نسيج الأمة الواحدة يؤكد على الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين ، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة .

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