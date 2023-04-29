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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتفقدون معامل الاختبارات الإلكترونية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتفقدون معامل الاختبارات الإلكتروني
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تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، يرافقه نواب رئيس جامعة الأزهر وعدد من مسؤولي وحدة النظم والتحول الرقمي، معامل الاختبارات الإلكترونية بفرعي البنين، والبنات؛ للاطمئنان على تجهيزاتها ضمن استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

على جانب آخر بحث الدكتور سلامة داود ، مع نواب رئيس الجامعة، والأمين العام؛ ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وشدد المجتمعون على ضرورة التزام الكليات بتطبيق الضوابط وإعلان الجداول، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بأن تكون الأسئلة مما تم شرحه، وتهيئة المناخ الملائم للامتحانات.

 

الدكتور سلامة داود الاختبارات الالكترونية جامعة الأزهر