"القاصد" يتفقد انتظام العمل في مستشفـيـات جامعة المنوفية

أجرى الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم السبت زيارة ميدانية إلى المستشفيات الجامعية حيث تفقد انتظام العمل في مستشفى الطوارئ ومتابعة الحالات التي تم استقبالها.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعيد فهيم منصور مدير مستشفي الطوارئ، و سعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .

كما تفقد القاصد قسم الإستقبال بمستشفي الطوارئ وغرف الملاحظة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وغرفة الإعاشة وتابع مع أطباء الطوارئ التشخيص الطبي للحالات بوحدة الطوارئ والقرارات الطبية و الوضع الطبي لكل حالة داخل غرفة الإعاشة.

وشدد رئيس الجامعة على توافر الأدوية و المستلزمات الطبية و جميع الأطقم الطبية و العاملين و أفراد الأمن المكلفين بأعمال النوبتجيات في مواقع عملهم واستعداد المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ .

كما تفقد القاصد سير وإنتظام العمل بمستشفي علاج الأورام والعمل بالعيادات الخارجية والطوارئ وكذلك وحدة تنفيذ العلاج الكيماوي والإشعاعي. ومتابعة الموقف الحالي من تشغيل المصعد الإضافي لمستشفي علاج الأورام الذي بدوره سيسهم في التشغيل الفعلي للأدوار التى تم تعليتها لزيادة السعة الإستيعابية بطاقة 55 سريرا داخليا مما يسهم في تقديم الخدمة الطبية لعدد أكبر من مرضى الأورام.

وأضاف رئيس الجامعة انه تابع خلال جولته أعمال التحديث والتطوير بمستشفى الطوارئ، حيث تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية و أعمال التشطيبات الداخلية مشيرا إلى انه سيتم استلام الأدوار التى تم تعليتها من الشركة المنفذة لمشروع مستشفي الطوارئ للبدء في التشغيل الفعلي قريبا .

و أوضح أن تشغيل الأدوار التى تم تعليتها بمستشفي الطوارئ سيساهم بشكل كبير في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية و وزيادة أسرة الرعاية المركزة 56 سرير، بالإضافة إلي 11 غرفة عمليات تساهم في القضاء على قوائم الإنتظار في بعض التخصصات الجراحية، و ً 70 سريرا داخليا لأقسام الطوارئ.

وأكد القاصد دعم الجامعة الكامل للمستشفيات الجامعية للقيام بدورها الحيوى والمحورى وأداء رسالتها داخل المحافظة لخدمة المرضى في إطار التعاون والتكامل مع محافظة المنوفية و مستشفياتها المركزية و التعليمية بهدف الإرتقاء بتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.