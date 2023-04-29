2.8 مليار جنيه وفرًا سنويًا من مشروعات استرجاع غازات الشعلة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة تولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ عليها ، والعمل على تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات والتكاليف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وذلك في إطار برنامج تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ انطلاقه فى عام 2016.

وقال الملا: تأتى على رأس أولويات هذه الاستراتيجية مشروعات استغلال غازات الشعلة لما لها من مردود إيجابى سواء بيئياً من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرق الغاز أو اقتصادياً من خلال توفير كميات من الغاز الطبيعى وإعادة استخدامها فى مجالات وأنشطة أخرى، لافتاً إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً وخلال الفترة المقبلة على التوسع في تلك المشروعات الاستراتيجية سواء بشركات الإنتاج أو بمصافى التكرير، والتى أصبحت محل اهتمام كثير من دول العالم .

وأوضح تقرير تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية ، أن مشروعات استرجاع غاز الشعلة (Zero Flare) التي تم تنفيذها شملت اثنى عشر مشروعاً وحققت هذه المشروعات وفراً بلغ حوالى 8ر2 مليار جنيه سنويا نتيجة استخدام غازات الشعلة المسترجع فى التشغيل بديلاً للسولار وكذا استخدامه فى استخلاص بعض المنتجات ، بالإضافة إلى العائدات البيئية المتمثلة فى خفض الانبعاثات الناجمة عن حرق الغاز بالشعلة.

وأشار التقرير إلى أن هناك مشروعات جارى تنفيذها واستكمالها لاستغلال غاز الشعلة موضحا أن هناك مشروعات جديدة جارى دراستها للبدء في تنفيذها بعدد من الشركات

وأضاف أنه فى ضوء انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمى لخفض انبعاثات الميثان فى قطاع البترول والغاز، جارى التنسيق لبدء الحملة الثانية لقياس انبعاثات الميثان بقطاع البترول والمخطط تنفيذها في مايو القادم امتداداً للحملة الأولى التي تمت في مايو 2022 ، وتستهدف الحملة الثانية قياس انبعاثات الميثان في عدد من الشركات .