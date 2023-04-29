مراكز خدمة عملاء مياه المنوفية تخدم نحو مليون مشترك وتقدم قرابة 50 خدمة

أوضح الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة مستمرة في العمل نحو تحسين وتطوير الخدمات الجماهيرية المميكنة والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة وتماشياً مع التطور التكنولوجي بما يضمن كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في أسرع وقت.

وذكر أن الشركة لديها 13 منفذ لخدمة العملاء تغطي جميع مراكز المحافظة وهي شبين الكوم (مدينه - قرى )بمقر إيرادات فرع شبين الكوم شارع جمال عبد الناصر بجوار المطحن ، البتانون بمحطه صرف رقم 5 بالبتانون، اصطباري بالمحطه المرشحى الجديدة، بركه السبع بمقر فرع الشركة بشارع النصر بجوار مكتب البريد، تلا بمقر الفرع البر الغربي ترعه البتانونية بجوار شبكه الكهرباء، الشهداء بمقر الفرع بجوار شارع جسر السمسميه الغربي، منوف بمقر الفرع طريق سرس بجوار مبني الرى، سرس الليان بجوار مستشفى الكلى أمام محطة صرف 1، قويسنا بمقر ايرادات فرع قويسنا على الطريق السريع، مركز السادات بالطرانه، الباجور بمقر الفرع، أشمون بمقر الفرع .

وتقدم هذه المراكز مايقرب من 50خدمة متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، ومن بينها التعاقد على إدخال العدادات، واستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير، واستبدال العدادات العاطلة، وإصلاح وصيانة العدادات الميكانيكية و مسبقة الدفع،خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه او وصلة صرف صحى وخدمة اضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعى وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه وجميع المشكلات التجارية التي قد تواجه العملاء .