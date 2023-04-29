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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تلميذ أمريكي يقود حافلة وينقذ زملاءه من حادث مروع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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استطاع طالب أمريكي يبلغ من العمر 13 عاما من إيقاف حافلة مدرسية تحوي عشرات التلاميذ، بعدما فقد سائقها وعيه.

وحدثت تلك الواقعة في ولاية ميشيغان الشمالية، عندما أسرع مراهق يدعى ديلون ريفز من مكانه داخل العربة وقام بالسيطرة على مقود السيارة، بعدما لاحظ أن السائق قد أغمي عليه.

وتمكن التلميذ من إيقاف السيارة في منتصف الطريق باستخدامه فرامل اليد، على ما أفاد المسؤول عن المدارس الرسمية في المنطقة روبرت ليفرنوا.

وكانت الحافلة تقل نحو 70 تلميذا من مدرسة "لويس اي كارتر ميدل سكول" في بلدة وارين عندما فقد السائق وعيه، على ما ظهر في مقطع فيديو نشرته السلطات.

يسمع في شريط الفيديو التلاميذ وهم يصرخون، بينما يتولى ريفز السيطرة على الحافلة ويصرخ طالبا.من أحدهم الاتصال برقم هيئة الإنقاذ في حالات الطوارئ 911.

ودون جوناثان لافرتي، أحد المسؤولين في وارن، بمنشور عبر فيس بوك، إن "وارن معجبة جدا بشجاعته ذلك التلميذ في الصف السابع الأساسي ديلون ريفز".
وتابع إن " الطالب تحرك عندما تعرض سائق حافلة مدرسته لحالة طبية طارئة، وأوقف الحافلة ومنع وقوع حادث من المحتمل يكون مأساويا".

تلميذ امريكي يقود حافلة حالات الطوارئ مقطع فيديو عبر فيس بوك