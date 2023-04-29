حريق هائل يلتهم محصول قمح في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل قطعة أرض قمح قبل إجراء عملية الحصاد، وفى قش قمح قطعة أرض أخرى بقرية كفر خليفة التابعة التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود.

تلقي مأمور مركز شرطة ايتاى البارود، إخطارًا يفيد بوقوع حريق داخل إحدى الأراضى الزراعية المعدة لحصاد محصول القمح ، وامتدت النيران إلى قطعة أخرى مجاورة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بـ 7 سيارات حماية مدنية، وفرض كردون من قبل قوات الحماية المدنية حول الحريق ، من أجل منع إنتقال النيران إلى الزراعات المجاورة، وتم السيطرة على الحريق وجار انتقال رجال المعمل الجنائي لمعرفة أسباب اشتعال الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.