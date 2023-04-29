وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بمد جسور التعاون مع المنظمات والهيئات الأفريقية

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بالتنظيم والإعداد الجيد لاستضافة مصر لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية عام 2025، والتي تأتى في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق على المستوى الأفريقي في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد .

وأشار الوزير الي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمد جسور التعاون مع المنظمات والهيئات الأفريقية ودول القارة في مختلف المجالات وتقدم كل الدعم والمساندة لهم في ظل علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين مصر ودول قارة أفريقيا ، مشيراً إلى دعم الرئيس السيسى لتحقيق الرخاء والتنمية للقارة الأفريقية وتحسين مستوى معيشة شعوب أفريقيا ودعم جهود البناء والتعمير لجميع الدول في إطار سياسة السلام والبناء التي تنتجها مصر مع أشقائها بالقارة الأفريقية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية الدور الذى تقوم به الإدارة المحلية والمدن والمحافظات في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات في دول القارة الأفريقية وعلى رأسها التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية وأزمة الغذاء وغيرها من التحديات المختلفة الأخرى .

وأكد وزير التنمية المحلية ترحيب مصر بتقديم كل خبراتها للأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات وبصفة خاصة مبادرة " حياة كريمة " تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بنقل التجربة المصرية فيما يخص مبادرة " حياة كريمة " لتحقيق الحياة الكريمة لجميع شعوب الدول الأفريقية ، كما أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص مصر على دعم وتعزيز جهود الدول الأفريقية في مجال التنمية والبناء في مختلف المجالات، والمساهمة في تحسين إدارة الشئون العامة على مستوى المدن والأقاليم والمحافظات الأفريقية .