خارجية الشيوخ: التدخل الخارجي في شئون السودان يحولها لساحة للصراع الإقليمي والدولي

قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه لحل الأزمة السودانية يجب عدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني من قبل القوي الخارجية حتي لا تتحول السودان لساحة للصراع الإقليمي والدولي.

وأوضحت خلال منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن استمرار الأزمة في السودان يعني مزيد من الخسائر والاضرار الانسانية والاقتصادية والأمنية للشعب السوداني الذي يعاني منذ فترة من تردي الأوضاع علي كافة المستويات.

وأضافت: كما سيعرض الدولة للفشل وصعوبة التوصل الي حلول سياسية وسلمية ومزيد من التفتت وهو الأمر الذي ستتلاشى فيه الدولة الوطنية وسيكون خصما جديدا من أمننا القومي المصري والعربي.