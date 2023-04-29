بدء منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية في 12 لعبة رياضية بمطروح

في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بدأت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة"، والتى تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، خلال الفترة من ٢٨ ابريل الجاري حتي ٢ مايو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك بمشاركة ٣٠٠٠ لاعباً ولاعبة، يمثلون كافة المحافظات الحدودية ( شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح ) بالإضافة إلي مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

يتنافس المشاركون في ١٢ لعبة فردية وجماعية (خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم)، علي ملاعب مركز شباب مطروح.

وكان الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة أشاد بحالة رواج المشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي أقامتها الوزارة في المحافظات الحدودية الفترة الماضية، مؤكداً على مواصلة الوزارة تكثيف هذه المشروعات في قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.