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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن يتقدمان صفوف المشيعين لجنازة العميد شريف طايل

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
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تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم السبت، صفوف المشيعين لجنازة الراحل العميد شريف طايل، مدير إدارة شرطة تأمين كوبري السلام، والذي وافته المنية اليوم، بحضور حشد كبير من قيادات الشرطة والتنفيذيين وعدد كبير من أبناء المحافظة. 

ودعا المحافظ للراحل العميد شريف طايل أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن ينعم على ذويه وأهله بالصبر والسلوان، مؤكدا أن الراحل كان نموذجا للضابط المخلص والمجتهد في عمله وكان يتمتع بحب كبير من زملائه وقياداته في العمل. 

وأكد على أن أبناء الشرطة يبذلون جهود مضنية في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر، داعيا الله أن يدخله فسيح جناته وينعم على ذويه بالصبر والسلوان.

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